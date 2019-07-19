HABER

Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 08:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir çay ocağındaki mutfak tüpünün alev alması sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, maddi çapta hasara neden oldu.Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özel Bulvarı üzerinde bulunan bir çay ocağın’da yaşandı.

Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir çay ocağındaki mutfak tüpünün alev alması sonucu şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, maddi çapta hasara neden oldu.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Turgut Özel Bulvarı üzerinde bulunan bir çay ocağın’da yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde tadilat sırasında gün içerisinde değiştirilen mutfak tüp bir anda alev aldı. O sırasında tost yapmak için çay ocağında bulunan Yusuf Encü isimli çocuk, neye uğradığını şaşırarak çay ocağında bulunan suyla yangına müdahalede bulundu.
Yangının büyüdüğünü gören Encü, olay yerinde uzaklaşırken, yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletilirken, itfaiye ekiplerince alev alan tüpü dışarı çıkardıktan sonra yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı. Ekipler mutfak tüpünü güvenli yere çekerek, patlama ihtimaline karşın içinde bulunan sıvı gazı boşalttılar.
"Tost yapıyorduk bir anda alev aldı"
Tost yaptıkları sırada tüpün bir anda alev aldığını belirten Yusuf Encü isimli çocuk, "Yangına suyla müdahalede bulunduk fakat yangının dahada büyüdüğünü görünce oradan uzaklaştık ve sonra itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü" dedi.
"İş yerini yeni devir aldım"
İş yeri sahibi Fettah Mutlu ise, iş yerini bugün devir aldıklarını belirterek, dışarıda levhaları taktığımız sırada çocuklar kendilerine tost yaptıkları esnada böyle bir olay yaşandığını söyledi.
Olay yerinde incelemede bulunan itfaiye ekipleri tutanak tutarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

Diyarbakır’da alev alan mutfak tüpü korku dolu anlara neden oldu

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
Beyoğlu'nda şüpheli ölümBeyoğlu'nda şüpheli ölüm
D-100'de trafik kazası: Temizlik işçileri ölümden döndüD-100'de trafik kazası: Temizlik işçileri ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Osmaniye ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

İki ölüm haberi daha! Sayı 21'e yükseldi

Pencereden sarkan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı, annenin sözleri 'pes' dedirtti

Skandal olay! Annenin sözleri 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.