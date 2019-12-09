HABER

Diyarbakır’da alkollü sürücü terör estirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da iddiaya göre direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Diyarbakır’da iddiaya göre direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. 1’i bebek 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası alkolü şahıs kız arkadaşını da alarak olay yerinden kaçtı.
Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 354. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, araçtaki 2 kişi ile birlikte direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı 21 GS 733 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşağa hızlı girince 21 KF 816 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 21 KF 816 plakalı otomobilde bulunan 1’i bebek 3 kişi ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yaralı olan alkollü şahıs ve kız arkadaşı diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaçan şahıs ve kız arkadaşını kısa sürede yakaladı. Kaza yapan otomobildeki alkollü şahıslar suçu birbirinin üzerine attı. Güvenlik güçleri, sürücünün kim olduğunu tespit etmek için şahısları ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

PARTNER Kainatın en güzeli seçildi! Kainatın en güzeli seçildi!
Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandıCezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı
Küçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdiKüçükçekmece'de servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

WADA'dan Rusya'ya tarihi ceza!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

Son dakika: Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlık duyurdu: Teslim oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.