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Diyarbakır'da altın yazmalı 1100 yıllık kitap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

DİYABAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1100 yıllık, İbranice altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYABAKIR'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, 1100 yıllık, İbranice altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi. Olayla ilgiyi 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Bismil ve Ergani ilçelerinde oturan bazı kişilerin 1100 yıllık İbranice altın yazmalı dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine dün Ergani'de operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Aramada, dış kaplaması deri, 21 sayfadan oluşan kitap da bulunarak el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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