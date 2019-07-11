HABER

Diyarbakır’da anız yangınları bitmiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da boş araziler yanmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da anız yangınları bitmiyor

Diyarbakır’da boş araziler yanmaya devam ediyor. Yaz ayları ile birlikte başlayan anız yangınları artarak devam ediyor.
Diyarbakır’da yaz aylarında kuruyan otlar bilinmeyen sebeplerle yanmaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının en yoğun çalıştığı yaz döneminde günde ortalama 70 yangın meydana geldiği belirtildi. Vatandaşların duyarlılık sağlamamasından kaynaklı anız yangınları çevreyi dumandan etkiliyor. Son olarak Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle çeşitli bölgelere yayılarak alevlerin büyümesine sebep oldu. Boş arazide yanmaya başlayan anız rüzgarın etkisiyle özel bir okulun bahçesine sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.

Diyarbakır’da anız yangınları bitmiyor

Diyarbakır’da anız yangınları bitmiyor

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu(Özel) Şüpheliye ateş eden polisin mermisi sekti, yoldan geçen kadını vurdu
(Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi(Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.