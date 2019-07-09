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Diyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR kent merkezindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki daire, doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu belirtilen patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluştu.

Diyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR kent merkezindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki daire, doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu belirtilen patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, hasar oluştu.
Olay, sabah saatlerinde Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı Ayhan Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede oturan Hatun Demirel (38), çay yapmak için demliğe su koyup ocağın altını açtı. Bir süre sonra kaynayan suyun ocağa taşması sonucu iddiaya göre doğalgaz sıkışmasıyla patlama meydana geldi. İhbarla eve çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evdeki gaz akışı kesilerek Hatun Demirel ve 6 çocuğu itfaiye tarafından tahliye edildi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evin mutfağında hasar oluştu.
Patlama sesiyle çocuklarıyla birlikte paniklediklerini anlatan Hatun Demirel, "Sabah kahvaltı için çay yapmak için ocağın üstüne demliği bıraktım. Daha sonra diğer odaya geçtikten bir süre sonra demlikteki su taşımış. Bu nedenle patlamanın yaşandığını öğrendik. Mutfağımız kullanılamaz hale geldi. Çok şükür çocuklarıma bir şey olmadı. Ama biz de mahalleliler de çok korktuk" dedi.

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Diyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlamaDiyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlamaDiyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlamaDiyarbakır'da apartmanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması sonucu patlama

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