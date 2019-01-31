Diyarbakır'da aranan 8 kişi yakalandı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da çeşitli suçlardan aranan 8 kişi jandarma tarafından yapılan operasyonlarla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Karşılıksız yararlanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı'nın teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu'na muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 8 kişinin saklandığı adresleri belirledi. Ekipler, adreslerine düzenledikleri operasyonla isimleri açıklanmayan 8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye gönderilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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