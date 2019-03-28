Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT(Kahramanmaraş), (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı tarafından terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği gerekçesiyle aranan M.S.E., Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada terör örgütü PKK'ya silah temin ettiği öne sürülen M.S.A.'nın ilçede bulunduğunu belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen jandarma, M.S.A.'yı, gizlendiği Düzbağ Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan M.S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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