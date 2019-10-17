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Diyarbakır’da arazi kavgası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Filizören köyünde yaşandı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Filizören köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, iki aile arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma yaşadı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Köydekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis bölümüne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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