HABER

Diyarbakır'da arazi kavgası : 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 4 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı köyünde, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanan ve akraba olan M.K. ile A.K. arasında bu sabah yeniden tartışma çıktı. İki kişinin yakınlarının da katılmasıyla çıkan kavga, büyüdü. Uzun namlulu silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si silahla, 4 kişi yaralandı.
Köylülerin durumu sağlık ekibi ve jandarmaya bildirmesi sonucu köye çok sayıda güvenlik kuvveti sevk edilirken, yaralılar Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine sevk edildi. Köye gelen jandarma ekipleri kavganın büyümemesi için köyde olağanüstü güvenlik önlemi alırken, köye giriş çıkışlar jandarmanın kontrolünde sağlanıyor.
Köyde jandarma ekipleri tarafından kavgadan sonra yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız kalaşnikof ile av tüfeği ele geçirdi.
Köyde jandarmanın tedbirleri devam ederken, kavgaya karıştıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı işlemleri devam ediyor.

PARTNERÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattıÜnlü isim herkesi şoke etti! Gönlüne söz geçiremeyip eşini böyle aldattı
Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!
Edremit’te otomobilin çarptığı Mülayim öldüEdremit’te otomobilin çarptığı Mülayim öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, sessizliğini sosyal medyada bozdu

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.