Diyarbakır'da arazi kavgası : 4 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, uzun namlulu silahların kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 4 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesine bağlı Harmanardı köyünde, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanan ve akraba olan M.K. ile A.K. arasında bu sabah yeniden tartışma çıktı. İki kişinin yakınlarının da katılmasıyla çıkan kavga, büyüdü. Uzun namlulu silah ve sopaların kullanıldığı kavgada 2'si silahla, 4 kişi yaralandı.
Köylülerin durumu sağlık ekibi ve jandarmaya bildirmesi sonucu köye çok sayıda güvenlik kuvveti sevk edilirken, yaralılar Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine sevk edildi. Köye gelen jandarma ekipleri kavganın büyümemesi için köyde olağanüstü güvenlik önlemi alırken, köye giriş çıkışlar jandarmanın kontrolünde sağlanıyor.
Köyde jandarma ekipleri tarafından kavgadan sonra yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız kalaşnikof ile av tüfeği ele geçirdi.
Köyde jandarmanın tedbirleri devam ederken, kavgaya karıştıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı işlemleri devam ediyor.
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