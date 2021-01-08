HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da arazi kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Diyarbakır’da arazi kavgasında kan aktı: 5 yaralı

08.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, akraba olan iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.Olay, Sur ilçesi Yenievler Mahallesinde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, akraba olan iki aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, Sur ilçesi Yenievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile tarlada karşılaşmaları sonucu tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklamasıİçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem

Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da korkutan görüntü

Kısıtlamaya saatler kala İstanbul'da korkutan görüntü

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu marketler ne zaman açık? Yasaklar kalkıyor mu?

Bu hafta sonu yasak var mı? Yasaklar ne zaman bitecek?

Tuma Çelik hakkındaki iddianame kabul edildi

Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik hakkında flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İstanbul için kötü haber! Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.