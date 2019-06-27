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Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.  Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü.

Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu 

Mesut BUDRAÇ/EĞİL (Diyarbakır),(DHA) - DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu, otopsinin ardından belirlenecek. Jandarmaya ifade veren bölgedekiler, cesedi bulunan kişiyi tanımadıklarını belirtti.
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Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu

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