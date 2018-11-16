Diyarbakır'da asayiş uygulaması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 5 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Sur ilçesi Gazi Caddesi, Melikahmet Caddesi ve Turistik Cadde'ye bağlı ara sokaklarda 250 polisten oluşan 35 ekip tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

585 kişinin sorgulanarak arandığı, 35 aracın incelendiği ve 28 iş yerinin denetlendiği uygulamada 5 şüpheli, daralı ağırlığı 41 kilo 650 gram kubar esrar maddesi, toplam daralı ağırlığı 400 toz esrar maddesi ve daralı ağırlığı 5,7 gram olan plaka esrar maddesi ile yakalandı.

Şüphelilerden biri hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan, diğerleri ise "uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı.

Uygulamada, 2 kişiye de yoklama kaçağı olmaları nedeniyle gerekli tebliğ yapıldı.

