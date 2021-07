Diyarbakır’da Aşı Karşıtlığına Karşı Ortak Mücadele

Aşı oranlarının Türkiye ortalamasının altında kaldığı Diyarbakır’da sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, meslek örgütleri ortak açıklama yaparak, aşılama konusunda güçlü bir kampanya yürütülmesi çağrısında bulundu. Toplumun asılsız söylentilere inanmaması istenen çağrıda, iş dünyasının yeni önlemlere dayanacak gücü kalmadığına dikkat çekildi.

Aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Baro, İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) gibi kurumlar, siyasi partiler ve meslek odalarının oluşturduğu Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, aşılama oranlarının düşük olması ve vaka sayılarının artması üzerine harekete geçti.

Diyarbakır’daki geniş bir kesimi temsil eden koordinasyon, aşı karşıtlarına karşı ortak bir çağrı yaptı. Koordinasyon adına konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, kentte yatan hastaların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekti. Aşı karşıtlarına karşı güçlü bir kampanyaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Turan şöyle konuştu; ”İlimizin hastanelerinde yatan hastaların çok önemli bir kısmı aşısız ya da yetersiz dozda aşılanmış olanlardan oluşmaktadır. Halen hastalık nedeniyle ölen kişilerin çok büyük bir kısmı aşı yapmamış olanlardan oluşmaktadır. Bu durum ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılama ile durdurulabilir olduğunu göstermektedir. İlimiz ve bölgemizde yeterli bilgilendirmenin yapılmaması ve güvensizlik sonucunda Covid-19 aşılama oranları ülkenin geri kalan bölgelerine göre önemli ölçüde düşük seyretmektedir. Sağlık alanında yaşanan bölgesel eşitsizlikler aşılama oranlarına da yansımış, bölge illeri aşılamada da son 10’u oluşturmaktadır. Buna karşın vaka sayısındaki artışta en başta gelen illeri oluşturmaktadır. Bu tablonun ortadan kaldırılması için kamu aracılığıyla yerel dinamiklerin de sürecin içine katıldığı güçlü bir aşı bilgilendirme kampanyasına ihtiyaç olduğu açıktır.”

Turan, aşıya duyarlılık sağlamak için izleyecekleri yolu şöyle anlattı: “Anons aracı aracılığıyla topluma yönelik çağrı ve bilgilendirme, kısa mesaj, vidolar ile sosyal medya ve yerel yazılı-görsel medya acılığıyla bilgilendirme, afiş ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtılması, billboardlarda aşı çağrısı yapılması, aşılama birimlerine ziyaretler yapılması, yerel dinamiklerle biraya gelinmesi planlanmıştır.”

STK’lardan aşı çağrısı

Açıklamaya katılan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri VOA Türkçe mikrofonları aracılığıyla uyarılarda bulundu. İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, herkesi aşı olmaya davet ederken, “Hep beraber bu aşıyı gündemimize alıp, ölümcül etkisi devam eden bu salgına karşı tüm toplumu aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Hastaneden açıklama yapılan alana gelen SES Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, hastanede yatanların çoğunun aşısız olanlar olduğunu söyledi. Ok Orak, herkesi aşı olmaya çağırarak, “Şu an hastanedeki mesaiden geldim. Hastanede yatan hastaların yüzde 90’ı aşısız, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90’ı aşısız ya da Şubat ayından beri aşı olmamış kişiler. Lütfen aşı olalım. Aşının ne kadar gerekli olduğu bu hasta profilinden ortaya çıkıyor. Aşı olalım, sadece kendimizden değil çevremizden, toplumdan da sorumluyuz. Hepimiz güvende oluncaya kadar kimse güvende değil” dedi.

“Yeni bir kapanmayı kaldıramayız”

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise iş dünyasının yeni bir kapanmaya dayanamayacağını söyledi. Kaya, toplum içindeki yanlış algının yıkılması için sadece kamu açıklamalarının yeterli olmadığını belirterek, şunları söyledi: ”Sadece kamunun açıklamaları ile olmayacağını gayet iyi biliyoruz. Toplum içindeki sivil toplum gibi, seydalar gibi yapıların da bu topa girdikten sonra inanıyorum ki rakamlar artacak. Son 2 günde gayet iyi bir artış var. Gittikçe bunları arttırıp bunu kırmak lazım. Yeniden kapalı kalmaya, üretim yapamamaya, iş yerinin kapanmasını dayanacak gücümüz yok. Biz Ticaret Sanayi Odası olarak biraz o çerçevede özel çalışmalar yapacağız. İş yerlerimizin kesinlikle maskesiz hiç kimseyi içeri almamaları, aşı çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımız ve duyurularımız olacak.”

DTSO yönetimiyle toplantı yapan düğün salonu sahipleri, aşısız olanları salonlara almama kararı aldı. Din adamları da taziye evlerini gezerek, aşı çağrısı yapmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 28 Temmuz saat 18.51 itibariyle Diyarbakır’da 728 bin 703 kişi bir veya iki doz aşı oldu. Bu rakamlarla kentteki aşılama oranı yüzde 41’e yükseldi. Bakanlığın 17 - 23 Temmuz 2021 arasındaki vaka haritasına göre Diyarbakır’daki vaka oranı yüz binde 223,94’e yükseldi.