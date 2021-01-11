Diyarbakır’da avukatı öldüren zanlı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Diyarbakır’da yaklaşık 2 yıl önce çıkan silahlı kavgada avukat Armanç Arkaş’ın ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Abdurrahman D., 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Haziran 2019’da bir kafede çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda Abdurrahman D.’nin silahla ateş etmesi sonucu avukat Armanç Arkaş başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından şüpheli Abdurrahman D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Abdurrahman D. ve avukatı ile Armanç ailesinin avukatları hazır bulundu. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Abdurrahman D.’ye, olası kastla adam öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

