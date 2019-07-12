Diyarbakır’da avukatlar bireysel silahlanmaya ‘hayır’ dedi

Diyarbakır Barosu, bireysel silahlanmaya dikkat çekmek ve silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Avukat Armanç Arkaş ve Müzeyyen Boylu ile İstanbul Barosu Avukatı Hüseyin Yama’yı anmak için bir basın açıklaması yaptı.

Avukat Armanç Arkaş’ın çıkan arbedede hayatını kaybettiği Kayapınar ilçesi 75 metre yol üzerinde bulunan kafenin önünde, çok sayıda avukatın katıldığı basın açıklamasını Baro Başkanı Avukat Cihan Aydın yaptı.

“Ölümün telafisi ve tesellisi yoktur”

Aydın yaptığı açıklamada, "Av. Armanç Arkaş, 22 Haziran günü iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken taraflardan birinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Genç bir meslektaşımızın hayatının baharında bu şekilde aramızdan ayrılmış olmasının derin hüznünü yaşamaya devam ediyoruz. Onu hayallerinden, ideallerinden ve sevdiklerinden koparan hadise, ne yazık ki toplumun belleğinde acı bir kayıt olarak yer alacaktır. Bu olaydan 1 ay önce bilindiği üzere yine meslektaşımız Av. Müzeyyen Boylu sokak ortasında boşanmak istediği eşi tarafından 11 kurşunla vurularak yaşamını yitirmişti. Daha dün İstanbul Barosuna bağlı olarak görev yapan meslektaşımız Av. Hüseyin Yama’nın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. 2019 yılı içerisinde Aksaray Barosuna bağlı olarak görev yapan meslektaşımız Av. İbrahim Ergin de dahil olmak üzere 4 meslektaşımızı silahlı saldırı sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Yalnızca birkaç ay içerisinde gerçekleşen ve sonuçları bir hayli yıkıcı olan bu olaylar geride tarifsiz bir matem bıraktığı gibi toplumda oluşturulan şiddet duygusunun da hangi boyutlara vardığını çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır ki ölümün telafisi ve tesellisi yoktur. Bu yüzden yaşamı savunmak bugün için daha zor ama daha elzem bir hal almıştır” dedi.