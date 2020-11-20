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Diyarbakır’da Avukatlara Yönelik Operasyonda 19 Gözaltı

20.11.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da Avukatlara Yönelik Operasyonda 19 Gözaltı

Diyarbakır’da avukatlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı. Sabah saatlerinde avukatların evlerine baskın yapıldı

Diyarbakır’da avukatlara yönelik düzenlenen operasyonda 19 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda, sabah saatlerinde avukatların evlerine baskın yapıldı. Baskında, hakkında gözaltı kararı bulunan 19 avukat gözaltına alındı. Evinde bulunamayan bir avukatsa aranıyor.

Operasyonla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, meslektaşlarının Demokratik Toplum Kongresine yönelik operasyonlarda ele geçirilen belgelerde isimleri geçtiği iddiasıyla, gözaltına alındığını belirterek “Bu sabah saat 5 sıralarında en az 15 meslektaşımız evleri aranarak gözaltına alındı. Meslektaşlarımız DTK’daki bazı belgelerde ismi geçtiği iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Detaylı açıklama daha sonra yapılacaktır” dedi.

Gözaltına alınanalar arasında Özgür Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Bünyamin Şeker de bulunuyor. Sabah saatlerinde düzenlenen başka bir operasyondaysa Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Seyhmus Gökalp de gözaltına alındı.

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Demokratik Toplum Kongresi, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini bünyesinde barındırıyor. Kürt sorunu konusunda çalışmalar yapan DTK’nın çalışmaları, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından bir çok davaya konu oldu.

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