Diyarbakır'da bağ bozumu ve badem hasadı 

Selim KAYA/DİCLE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla bağ bozumu ve badem hasadı yapıldı.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Bademli köyünde bağ bozumu ve badem hasadı törenle yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Tarım İl Müdürü Mustafa Ertan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan hasat töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çağdaş tarım projelerinde daha çok ürünün hasat edildiğini söyledi. Diyarbakır'ın tarım alanında Türkiye ve dünyada iddia sahibi olacağını söyleyen Vali Güzeloğlu, "Bu mahallede yetişen ürünler de ne kadar bereketli ve ne kadar zengin bir toprağa sahip olduğumuzu gösteriyor. Buradaki çiftçi kardeşlerimizin emeği ve alın teri de var. Burada yetişen ürünlerin hepsi doğal, organik ve iyi tarım uygulamaları. Kimyasal bir girdiden ve kimyasal mücadeleden bağımsız yapılarak elde edilen ürünler. Hem insan sağlığı için hem de çevreye zarar vermeden yapılan bir üretim için çok güzel çalışmalar" dedi.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞACAK'

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve tarım ile ilgili bütün daire başkanlıkları çiftçi ve üreticilere her zaman destek olacağını ifade eden Vali Güzeloğlu, "Organik tarımda sertifikasyon ücreti, fidan, gübre ve temel girdi desteklerine kadar bunların hepsini çiftçilere aktaracağız. Özellikle kooperatif örgütlenmesinde, başarılı kooperatiflerimiz var. Sıkıntıda olanlar da var onları da biliyoruz. Şimdi bunları içine katacak, her bir ürünü üretildiği yerden dünyada talebi olan pazarın son tüketicisine kadar götürecek bir zinciri kuracağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu ile beraberindekiler, üzüm bağına inerek hasat topladı.