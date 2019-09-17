Diyarbakır'da bağ bozumu ve badem hasadı 

Selim KAYA/DİCLE (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun katılımıyla bağ bozumu ve badem hasadı yapıldı.

Dicle ilçesine bağlı kırsal Bademli köyünde bağ bozumu ve badem hasadı törenle yapıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Tarım İl Müdürü Mustafa Ertan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yapılan hasat töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, çağdaş tarım projelerinde daha çok ürünün hasat edildiğini söyledi. Diyarbakır'ın tarım alanında Türkiye ve dünyada iddia sahibi olacağını söyleyen Vali Güzeloğlu, "Bu mahallede yetişen ürünler de ne kadar bereketli ve ne kadar zengin bir toprağa sahip olduğumuzu gösteriyor. Buradaki çiftçi kardeşlerimizin emeği ve alın teri de var. Burada yetişen ürünlerin hepsi doğal, organik ve iyi tarım uygulamaları. Kimyasal bir girdiden ve kimyasal mücadeleden bağımsız yapılarak elde edilen ürünler. Hem insan sağlığı için hem de çevreye zarar vermeden yapılan bir üretim için çok güzel çalışmalar" dedi.