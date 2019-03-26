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Diyarbakır'da Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da Yeşilay tarafından açılacak Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi için hazırlanan protokol bugün düzenlenen törenle imzalandı.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da Yeşilay tarafından açılacak Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi için hazırlanan protokol bugün düzenlenen törenle imzalandı. Diyarbakır'da Yeşilay tarafından yaklaşık 7 milyon TL yatırımla kurulacak olan Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi Dicle Üniversitesi'nce tahsis edilen 10 dönümlük arazide inşa edilecek. Rehabilitasyon merkezi, 40 yataklı olacak ve yıllık 600 bağımlı tedavi edilecek. Bağımlılık merkezi için Diyarbakır Valiliği'nde bugün imza töreni düzenlendi. Törende, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel tarafından imzalar atıldı. 'BU MÜCADELEYİ TERÖRLE MÜCADELE KADAR KARARLILIKLA ELE ALMALIYIZ' İmza töreni öncesine konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, uyuşturucuyla mücadelenin terörle mücadele gibi ele alınması gerektiğini söyledi. Yeşilay tarafından Diyarbakır'da kurulacak rehabilitasyon merkezinin kent için önemli bir kazanım olduğunu anlatan Vali Güzeloğlu, "Birey ve toplum açısından çok önemli bir tehdit olan, her geçen gün yıkıcı etkilerini toplum bazında gördüğümüz uyuşturucu ve bağımlılık konusunda Diyarbakır'da çok kararlı ve sürdürülebilir bir mücadeleyi bugün itibariyle pekiştirmiş ve bir protokole bağlamış bulunuyoruz. Gündemimizde olan ve çok ağır bedeller ödediğimiz geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösteriyoruz. Meselenin hem birey bazında hem de toplum bazında çok uzun soluklu bir mücadele ve bir gayret gerektiği açıktır. Bizler öncelikle geleceğimiz olan gençlerden başlayarak, kararlı ve sürekli bir mücadelenin gerekliğine inanıyoruz. Türkiye'yi, geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu ve bağımlılık olduğunu biliyoruz. Bağımlılık yaratan uyuşturucu maddelere sentetik türlerinin katıldığı, dünyada çok büyük bir ekonomi boyutuna ulaştığını ve terör örgütlerinin en önemli hedef alanlarından olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mücadeleyi terörle mücadele kadar kararlılıkla ve gayretle ele almamız gerekiyor. Bu doğrultuda Diyarbakır'da, Yeşilay ile çok önemli bir işi bugün gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'a çok önemli bir katkı sağlayacak rehabilitasyon merkezi için Yeşilay'a teşekkür ediyorum" dedi. 'YEŞİLAY 99 YILLIK TECRÜBESİYLE BU KONUYU KENDİSİNE GÖREV VE BORÇ BİLİYOR' Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel ise kurulacak rehabilitasyon merkezi için dünyada önemli 20 modelin incelendiğini ifade ederek, her modelden alınabilecek önemli kazanımların yer aldığı raporları oluşturduklarını söyledi. Canel, "Sadece yataklı tedavi günümüzde yeterli olmuyor. Son zamanlarda çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanım oranında yaş grupları da düşmeye başladı. Topluma kazandırılmaları, sosyal hayatın içerisinde olmaları ve meslek edinmeleri son derece önemlidir. Bu tip bir çalışmanın rehabilitasyon merkezleriyle sağlanması gerekiyordu. Yeşilay 99 yıllık tecrübesiyle bu konuyu kendisine bir görev ve borç bilerek ülkeye karşı en önemli hizmetlerden biri olarak gördü. Açılmakta olan bu rehabilitasyon modelleriyle ülkemizin bu konudaki gelişimine de katkı sunacağını umuyorum" diye konuştu.

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