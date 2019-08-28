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Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da balkon camı takıldığı sırada, işçinin elinden kaymasıyla sokak girişindeki tostçuda tost yiyen 17 yaşındaki gencin kafasına düştü.

Diyarbakır’da balkon camı takıldığı sırada, işçinin elinden kaymasıyla sokak girişindeki tostçuda tost yiyen 17 yaşındaki gencin kafasına düştü. Olayda genç vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden camlardan dolayı yaralanırken, camın takıldığı dairenin altındaki diğer dairenin korkuluklarına takılarak parçalanıp düşmesi faciayı önledi.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 425. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yücel Kardeşler Apartmanı 6. katında balkon camı değişimi sırasında 1 metre genişliğinde 6 santim kalınlığındaki cam işçinin elinden düşerek alt dairedeki korkuluklara çarpıp havada parçalandı.
Balkon camı, düşerken, bu sırada apartmanın arka tarafında bulunan sokak içerisindeki seyyar tostçuda oturan 17 yaşındaki Ş.A.’nın kafasına düştü. Ş.A., çevredeki vatandaşların yardımıyla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede önlem alınmadan balkon camının takılmasına esnaf tepki gösterdi.
Müşterisinin kafasına bir anda cam parçalarının düştüğünü belirten esnaf Musa Kaymak, “Müşterime tost hazırlandığım sırada bir anda yukarıdan cam düştü. Müşterim cam parçalarının vücuduna isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Kendisine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye gitti. Hiçbir önlem alınmadan balkon camının takılması sorumsuzluktur. Buradan birçok insan geçiyor, olay ölümle de sonuçlanabilirdi. Sorumluların cezalandırılması istiyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için” diye konuştu.
Yaşanan olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, dairede balkon camı takan iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürürken, kafasına balkon camı düşen Ş.A. isimli genç ise Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.
Polisin olayla ilgili olarak başlattığı inceleme sürüyor.

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü

Diyarbakır’da balkon camı tost yiyen gencin kafasına düştü
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