Diyarbakır'da barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası

Görüntüleri basınla paylaşan Kaya, yaptığı açıklamada, geçen hafta 50'den fazla ölümün gerçekleştiğini, sadece bir günde ise 15 ölüm olduğunu öğrendiğini söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakırlı hayvansever bir kadın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden Katı Atık Aktarma İstasyonu'na gönderildiğini ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ettiği poşetlerdeki ölü köpeklerin görüntüsünü cep telefonuyla kaydederek, basınla paylaştı.

Kapısında 2 saat beklediği Katı Atık Aktarma İstasyonu'na gelen aracın içindeki poşetlere baktığını anlatan Kaya, "Araçta bir sürü ölü köpek vardı. Maalesef yavru köpekler parçalanmış. Aç oldukları için yavruları yemişler." dedi.

Kaya, hayvan ölümlerinin çok acı bir durum olduğunu dile getirerek, geçen hafta belediye yetkilileriyle görüştüğünü, kendisine bu konuda iyileşme olacağının söylendiğini aktardı.

"Ya açlıktan ya da hiçbir bilgisi olmayan veterinerden dolayı ölüyorlar." diyen Kaya, şunları ileri sürdü:

"Kısırlaştırma yapamıyor, bu hayvanlar üzerinde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Fazla anestezi veriyorlar veya kan kaybından ölüyorlar. Bir günde 50 köpeğin ölmesi ne demek? Bu korkunç bir rakam. Artık bu katliama dur denilmesi gerekiyor. Hayvanlar umurlarında değil, vicdan, merhamet olmadığı için fark etmiyor. Orada zehir elime geçti. Ankara'ya tahlil için gönderdim. Maalesef çok kuvvetli bir zehir çıktı."

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

- Belediyeden açıklama