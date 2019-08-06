DİYARBAKIR (AA) - Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, "Bugün itibarıyla 185 bin kadınımız üretici haline gelmiştir. Üreten, vergi ödeyen ve ekonomiye katkı sunan kişiler haline gelmiştir. Bugün 185 bin kadınımız için verilen kredi miktarı 875 milyon lirayı aşmıştır" dedi.

Diyarbakır'da, Valilik, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Gramen Mikrofinans Programı'nca (TGMP) "Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni" düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kadınların eğitim dahil her hakka erişmesi ve becerilerini sergilemesinin önemine değindi.

Mikrokredinin en büyük başarısının kadının gücünü kullanmak ve beklentilerini karşılama noktasında güvene dayalı bir sistemi temin etmek olduğunu ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Kredi verilebilir, kaynak tahsis edilebilir ama başarı, tahsis edilen ve kullanılan bütün bu kredilerin geri dönüşünü sağlayabilmek ve bir güven tesis edebilmektir. Diyarbakır'a baktığımız zaman her birinizin kullandığı bütün kredilerde, yani borçlandığınız bütün rakamlarda geri dönüş yüzde yüzdür. Bu artarak büyüyecek. Gerek sayı olarak, gerekse kaynak olarak. Çünkü Türkiye büyüyor, Diyarbakır büyüyor. Kadınlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu yolculuğumuz devam edecek. Sayılar artacak, kullanılan kaynaklar çoğalacak ama hedef değişmeyecek."