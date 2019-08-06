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Diyarbakır'da "Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 19:57 | Son Güncelleme

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu: - "Bugün itibarıyla 185 bin kadınımız üretici haline gelmiştir" - "Bugün 185 bin kadınımız için verilen kredi miktarı 875 milyon lirayı aşmıştır"

DİYARBAKIR (AA) - Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, "Bugün itibarıyla 185 bin kadınımız üretici haline gelmiştir. Üreten, vergi ödeyen ve ekonomiye katkı sunan kişiler haline gelmiştir. Bugün 185 bin kadınımız için verilen kredi miktarı 875 milyon lirayı aşmıştır" dedi.

Diyarbakır'da, Valilik, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Gramen Mikrofinans Programı'nca (TGMP) "Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni" düzenlendi.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kadınların eğitim dahil her hakka erişmesi ve becerilerini sergilemesinin önemine değindi.

Mikrokredinin en büyük başarısının kadının gücünü kullanmak ve beklentilerini karşılama noktasında güvene dayalı bir sistemi temin etmek olduğunu ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Kredi verilebilir, kaynak tahsis edilebilir ama başarı, tahsis edilen ve kullanılan bütün bu kredilerin geri dönüşünü sağlayabilmek ve bir güven tesis edebilmektir. Diyarbakır'a baktığımız zaman her birinizin kullandığı bütün kredilerde, yani borçlandığınız bütün rakamlarda geri dönüş yüzde yüzdür. Bu artarak büyüyecek. Gerek sayı olarak, gerekse kaynak olarak. Çünkü Türkiye büyüyor, Diyarbakır büyüyor. Kadınlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu yolculuğumuz devam edecek. Sayılar artacak, kullanılan kaynaklar çoğalacak ama hedef değişmeyecek."

- "185 bin kadınımız için verilen kredi miktarı 875 milyon lirayı aşmıştır"

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu ise 2003 yılında TİSVA tarafından Diyarbakır'da ilk defa mikrokredi uygulaması başlatıldığını söyledi.

Uygulama ile amaçlananın kadınların da üretici hale getirilerek ekonomiye katkı sağlamak olduğuna işaret eden Aksu, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 185 bin kadınımız üretici haline gelmiştir. Üreten, vergi ödeyen ve ekonomiye katkı sunan kişiler haline gelmiştir. Bugün 185 bin kadınımız için verilen kredi miktarı 875 milyon lirayı aşmıştır. Diyarbakır genelinde 16 bin 968 kadınımız iş kadını haline gelmiştir. Başta kendi bankamız olmak üzere inşallah tüm bankalarımızla görüşüp Türkiye çapında kamu kaynağı harcamadan yapılacak bir mikrokredi uygulamasını gerçekleştireceğiz."

TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül de Diyarbakır'da 15 yıldır mikrokredi alarak kimseye avuç açmayan, gelirlerini artırıp yoksulluğun ortadan kaldırılmasının öncülüğünü yapan 60 kadının ödüllendirildiğini dile getirdi.

Girişimci Olgu Akşahin, 15 sene önce mikrokredi ile tanıştığını aktararak, "İlk kredimi aldığımda atölyemi açtım ve bir kadın olarak başarmanın ne demek olduğunun keyfine vardım. Akabinde devam ettim ve işimi büyüttüm." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Valilik ile TİSVA arasında mikrokredi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması protokolü imzalandı ve kesintisiz 15 yıldır mikrokredi kullanan girişimci 60 kadına plaket ve hediye verildi.

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