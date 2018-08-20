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DİYARBAKIR'DA BAŞLAYAN HUSUMET KADIKÖY'DE CİNAYETLE SONUÇLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:31 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA İstanbul'da tercümanlık yapan Ahmet K.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA
İstanbul'da tercümanlık yapan Ahmet K. (40) beş yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Ç.K. (29)’nın Diyarbakır’dan gelen erkek kardeşi tarafından öldürüldü.
Cinayet geçtiğimiz cuma günü Kadıköy'de işlendi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K'nın ailesi kızlarının Ahmet K. ile evlenmesine karşı çıktı. Ç.K. 2013 yılında kaçarak Ahmet K., ile evlendi. 5 yıl aradan sonra Ç.K. Diyarbakır’a ailesinin yanına ziyarete gitti. Ailesi Ç.K'yı kocasının yanına göndermek istemedi, ancak Ç.K. yine kaçarak Ahmet K'nın yanına geldi. Bu duruma kızan erkek kardeşi de onun peşinden İstanbul’a geldi. Kadıköy, Libadiye Caddesi üzerinde Ahmet K. ile İdris A.,(27) ve akrabası Mehmet A., buluştu. Ahmet K. ile İdris A. arasında tartışma çıktı. Tuvalete gitmek için masadan kalkan idris A. geri döndüğünde hiç bir şey söylemeden kurşun yağdırdı. Kafede korku dolu anların yaşandığı olayın ardından Ahmet K. hayatını kaybederken şüpheliler kaçtı.
Cinayet Masası ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden kimlik tespiti yapılan şüphelilerden İdris A. yakalanarak gözaltına alındı. İnşaat işçisi olan İdris A.’nın daha önceden poliste hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı. Bu arada sürdürülen operasyonda olay yerinde olduğu tespit edilen akrabası Mehmet A. ise Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Yaşanan hareketlilik
-İdris A'nın kaçması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışı
-Ahmet K'nın fotoğrafı
-Detaylar

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