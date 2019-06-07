Diyarbakır’da bayramı fırsat bilip hırsızlık yapan şahısları polis enseledi

Diyarbakır’da ev sahiplerinin bayram tatili için evde olmadığını öğrenen hırsızlar, kapıyı kırıp girdikleri evde, 1 adet LCD TV, 1 çift altın küpe ve 1 adet gümüş kemeri çalıp, toplu taşıma aracına binerek uzaklaştı. Şahısları takibe alan Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık bürosuna bağlı polis ekipleri, 4 hırsızlık zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi civarında bulunan toplu konutlarında yaşandı. Hırsızlık şüphelisi Orhan D., Volkan Ç., Murat Ç. ve Emre C.D. isimli şahıslar Barış Mahallesi’nde bulunan toplu konutlar içerisinde ev sahiplerinin bayram tatili için evde olmadığını öğrenmesi üzerine, evin kapısını tornavida ve kurbağacıkla kırarak içeri girdi. İki şahıs eve girerken diğer iki şahıs ise dışarıda gözcülük yaptı. Evde bir süre kalan 2 şahıs daha sonra evin içerisinden 1 adet LCD TV, 2 adet altın küpe ve bir adet gümüş kemeri alıp dışarıdaki diğer iki şahısla buluşarak birlikte bölgeden uzaklaştı.

Polis hırsızların izini sürdü

Şahısların ellerinde LCD TV olduğunu gören çevre sakinlerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosuna bağlı ekipler şahısların izini sürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 hırsızlık şüphelisi şahsın toplu taşıma aracına bindiği ve diğer 1 şahsın farklı bir araçla bölgeden uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri, bahse konu toplu taşıma aracını Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi Göletli Park kavşakta kontrollü bir şekilde durdurdu.