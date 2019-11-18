Diyarbakır'da bazalt taşından asfalt üretim tesisi açıldı

"Bağlar'a ve Diyarbakır'a hizmet edilmesi için gönderilen paralar ihanetin destekçileri tarafından Kandil'e aktarılarak halkın hizmet görmesine engel olundu. Barış Pınarı Harekatı ile bir kez daha şahit olduk ki Türkiye eski Türkiye değil, güçlü ve belirleyicidir. Bu mücadele son terörist kalmayana kadar kararlılıkla devam edecektir. Hep birlikte terörü bu topraklardan söküp atacağız ve ülkemizi bu illetten kurtaracağız. Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 ve 2073 hedeflerine giden yolda Diyarbakır, oluşan huzur ve güven ortamı çerçevesinde medeniyet, tarih, sanayi, üretim ve turizm merkezi olarak katkı sunacak."

Bağlar'ın hizmet bakımından kentte en geri kalan ilçe olduğunu ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

Körtepe Mahallesi'nde bulunan Asfalt Plenti ve Kırma Eleme Tesisi'nin açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'a büyük bir değişim yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

"İhanet edenler değil, insana hizmet edenler güzelleştirecek." diyen Güzeloğlu, devletin millete hizmet etmenin adı olduğunu kaydetti.

Vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşacağını dile getiren Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, kaybettiği yılları geri kazanacak. Orta Doğu'nun turizm, ticaret ve üretim merkezi haline gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak Bağlar Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle uyum içinde çalışarak çözülmesi zor görünen, yılların ihmali olan sorunları inşallah çözüme kavuşturacağız. Bundan hiç şüphe etmeyin. Bu tesis millete hizmetin en güzel adıdır. Asfalt temel gerekliliktir. Belediye, altyapıyı yapmak zorundadır. Milletin kaynaklarını millete hizmet yolunda harcayacağız. Milletin kaynaklarını ihanet için kullananlara prim vermeyeceğiz."

Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi yönetimini devraldıkları 3 ayda gerek altyapı ve gerekse diğer alanlarda büyük hizmetleri yerine getirdiklerini ifade etti.

- "Yıllık 600 bin ton asfalt üreteceğiz"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da tesisi hayata geçirerek hem belediyenin asfalt ihtiyacını karşılayacaklarını hem de belediye için gelir kalemi oluşturacaklarını belirtti.