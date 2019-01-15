HABER

Diyarbakır'da belediyeden sokaklara 'kedi Evi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellenmesi amacıyla kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirildi.

DİYARBAKIR,(DHA) Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellenmesi amacıyla kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve yeme-içme ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan kedilerin olumsuz hava şartlarından etkilenmesini engellemek için kentin farklı noktalarına 11 'Kedi Evi' yerleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yapılan 11 'Kedi Evi', Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ile birlikte kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. Yerleştirilen evler onlarca kediye ev sahipliği yaparak kış aylarında soğuktan korunma ihtiyaçlarını karşılayacak. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, kedilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için de Kedi Evleri?nin yanına mama kabı bıraktı. Ekipler, kedilerin beslenmesi için mahallelerdeki esnafa da kedi maması dağıttı.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Erzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştüErzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştü
Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandıAnkara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

HDP Diyarbakır adayı belli oluyor! İşte o isim

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Başkan açıklayacak! Talisca Türkiye'ye geliyor

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus gazetesine makale yazdı

Bolu- İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Ankara - İstanbul yolu ulaşıma kapandı

HDP: Öcalan'la yapılan görüşme iktidarın algı operasyonu

HDP'den Öcalan açıklaması

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

HDP’li vekil: Şırnak’ta bir ahırda dokuz seçmen kayıtlı

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.