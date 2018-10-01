Diyarbakır'da belediyenin hazırlık kursuna katılan 30 genç üniversiteli oldu

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Kulp Belediyesince açılan hazırlık kursuna katılan 77 öğrenciden 30'u üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandı.

Belediyenin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise mezunları için ücretsiz düzenlenen üniversiteye hazırlık kursu ilgi gördü. Kursa kayıt yaptıran 77 öğrenciden 30'u üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşmeyi başardı.

10 öğrencinin ise sınavda başarılı olduğu halde bu yıl tercih yapmadığı belirtildi.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, yaptığı açıklamada, sınavda başarı sağlayan ve üniversitelere yerleşen öğrencileri tebrik etti.

Yerleşemeyen, tercihte bulunmayan ve bu yıl sınava hazırlanacak öğrenciler için yeniden ücretsiz kurs açacaklarını dile getiren Dülgeroğlu, kursta her türlü kırtasiye ihtiyacının ücretsiz sağlanacağını belirtti.

Dülgeroğlu, bu yılki kursta eğitimin bugün başladığını, sınava girecek bütün öğrencilerin bu kurstan faydalanabileceğini ifade ederek, tüm öğrencilere şimdiden başarı diledi.

