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Diyarbakır’da Berberlerin Salgın Sonrası İlk Mesaisi

11.05.2020 18:18 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berberler bugün yeniden mesailerine başladı. Günler öncesinden temizlik yapan berberler, işyerleri için maske, dezenfektan, siperlik, önlük gibi malzemeler aldı. Berberler, günler öncesinden randevu vermeye başladı

Diyarbakır’da Berberlerin Salgın Sonrası İlk Mesaisi

Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki aydır kapalı olan berberler bugün yeniden mesailerine başladı. Salgın sonrası ilk mesai eskisinden oldukça farklıydı.

AVM’lerle birlikte açılamalarına izin verilen berberler, iki ay sonra müşteri kabul etmeye başladı. Günler öncesinden temizlik yapan berberler yeni dönem için hazırlandı. İşyerleri için maske, dezenfektan, siperlik, önlük gibi malzemeler alan berberler, günler öncesinden randevu vermeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde müşteri kabul etmeye başlayan berberler, aylar sonra tıraşa başladı. Ancak koltuklar arasına sosyal mesafe bırakılırken, müşterilerin içerde beklemesine izin verilmedi.

Yenişehir İlçesinde berberlik yapan Bilal Daş, tedbirlerini aldıklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Daş, “Yaklaşık 2 ay oldu kapalıyız, hiçbir şekilde açamadık. Evde oturduk, başka yapacak bir şeyimiz yoktu. Müşteriler zaten korkarak gelmeye başladı. Bütün önlemlerimizi, tedbirlerimizi aldık. Makasları tarakları makinede dezenfekte ettik. Her müşteriye özel makine kullanıyoruz. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz, müşterilere 40 dakikalık zaman ayırıyoruz. Salonda bekleyen müşteri yok, beklemeye izin vermiyoruz” dedi.

Müşteriler de uzun aradan sonra tıraş olabilmenin memnuniyetini yaşıyordu. Sağlık çalışanı olan Namık Kaya, kurallara uyulması çağrısı yaptı. İki aydan beri ilk kez berber koltuğuna oturan Kaya VOA Türkçe’ye şunları söyledi, “Şimdiye kadar tıraş olamadığımız için ilk günden geldik. Kurallara uyumaya çalışıyoruz. İlk defa bir pandemi ile karşı karşıyayız. Mesafeye dikkat etsinler müşteriler. Zaten sandalyelerde artık belli bir mesafe var.”

Saç tıraşı olduktan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ömer Veysel ise şöyle konuştu,‘‘Temizlendik; berberdeki abilerimizi özlemiştik, onları gördük. Daha temiz hissediyoruz. İllaki bir tedirginlik oluyor ama alınan önlemleri gördükçe rahatlıyorum. Ben geldiğimde bana dışarıda beklememi söylediler. İçeriye yeterince kişi alınıyor.”

İsmini söylemeyen bir müşteriyse, “Uzun zamandır tıraş olamıyorum, onun verdiği bir sıkıntı vardı. Randevumuzu aldık, geldik tıraş oluyoruz. Tedbirler devam ettiği müddetçe bu şekilde devam edebiliriz. Bu şekilde devam ederse herhangi bir sıkıntı olmaz” şeklinde konuştu.

Sabah gelir gelmez önlüğünü giyen, maske ve siperliğini takan Berber Mehmet Emin Yukuş, berberlerin erken açılmasının iyi olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Yukuş, “Erken açılması iyi oldu. Müşterinin sağlığı, bizim sağlığımız için tedbirlerimizi aldığımız sürece hiçbir sorun çıkmaz. Sosyal mesafe çerçevesinde çalışıyoruz. Daha erken açılabilirdi. Açılmasından müşteriler de, biz de memnunuz. Biz maddi anlamda, müşteriler manevi anlamda memnun” dedi.

Sırası gelen müşteriler tıraş olurken, randevu saatinden önce gelenler de dışarda bekliyor.Bazı berberler, günler sonrasına randevu veriyor.

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