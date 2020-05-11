Diyarbakır’da Berberlerin Salgın Sonrası İlk Mesaisi

Yenişehir İlçesinde berberlik yapan Bilal Daş, tedbirlerini aldıklarını söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Daş, “Yaklaşık 2 ay oldu kapalıyız, hiçbir şekilde açamadık. Evde oturduk, başka yapacak bir şeyimiz yoktu. Müşteriler zaten korkarak gelmeye başladı. Bütün önlemlerimizi, tedbirlerimizi aldık. Makasları tarakları makinede dezenfekte ettik. Her müşteriye özel makine kullanıyoruz. Biz kendi önlemlerimizi alıyoruz, müşterilere 40 dakikalık zaman ayırıyoruz. Salonda bekleyen müşteri yok, beklemeye izin vermiyoruz” dedi.

AVM’lerle birlikte açılamalarına izin verilen berberler, iki ay sonra müşteri kabul etmeye başladı. Günler öncesinden temizlik yapan berberler yeni dönem için hazırlandı. İşyerleri için maske, dezenfektan, siperlik, önlük gibi malzemeler alan berberler, günler öncesinden randevu vermeye başladı.

Müşteriler de uzun aradan sonra tıraş olabilmenin memnuniyetini yaşıyordu. Sağlık çalışanı olan Namık Kaya, kurallara uyulması çağrısı yaptı. İki aydan beri ilk kez berber koltuğuna oturan Kaya VOA Türkçe’ye şunları söyledi, “Şimdiye kadar tıraş olamadığımız için ilk günden geldik. Kurallara uyumaya çalışıyoruz. İlk defa bir pandemi ile karşı karşıyayız. Mesafeye dikkat etsinler müşteriler. Zaten sandalyelerde artık belli bir mesafe var.”

Saç tıraşı olduktan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Ömer Veysel ise şöyle konuştu,‘‘Temizlendik; berberdeki abilerimizi özlemiştik, onları gördük. Daha temiz hissediyoruz. İllaki bir tedirginlik oluyor ama alınan önlemleri gördükçe rahatlıyorum. Ben geldiğimde bana dışarıda beklememi söylediler. İçeriye yeterince kişi alınıyor.”

İsmini söylemeyen bir müşteriyse, “Uzun zamandır tıraş olamıyorum, onun verdiği bir sıkıntı vardı. Randevumuzu aldık, geldik tıraş oluyoruz. Tedbirler devam ettiği müddetçe bu şekilde devam edebiliriz. Bu şekilde devam ederse herhangi bir sıkıntı olmaz” şeklinde konuştu.