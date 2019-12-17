Diyarbakır’da Beş Ayda 838 Kadın Şiddet Başvurusu Yaptı

Kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yapan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı’na beş ayda 838 kadın başvurdu. Kadınlar en çok psikolojik şiddet gördüklerini söyledi. Kadına yönelik şiddete karşı ortak çalışma yapmak amacıyla 10 kadın örgütü tarafından kurulan Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, beş aylık şiddet raporunu açıkladı. İnsan Hakları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan rapora göre, başvuran 838 kadının, yüzde 85’i yani 720 kadın, psikolojik şiddete maruz kaldığını, yüzde 50’si, yani 422 kadın fiziksel şiddete maruz kaldığını, yüzde 46’sı yani 392 kadın ekonomik şiddete maruz kaldığını, yüzde 38’i yani 321 kadın dijital şiddet ve ısrarlı takip yoluyla şiddete maruz kaldığını, yüzde 23’ü yani 198 kadın ise sosyal şiddete maruz kaldığını belirtti. Daha sonra söz alan Av. Gurbet Yavuz ise Şiddetle Mücadele Ağı’nın gözlemlerini açıkladı. Yavuz’un açıkladığı sorunlardan bazıları şöyle: -İstanbul Sözleşmesi gereği, kadına dönük şiddetle mücadele alanında çalışacak kamu personelinin de eğitimli ve uzman kişilerden belirlenmesi gerekliliği yetkililer tarafından göz ardı edilmektedir.

-Sadece barınma sorunu yaşayan kadınlara yönelik, hükümet politikalarında henüz herhangi bir çalışma yürütülmediğinden, kadın konukevleri ve sığınaklarda; yüksek can güvenliği riski taşıyan, şiddete maruz kalmış veya kalacak olmaktan kaynaklı travma yaşayan ve sadece barınma sorunu yaşayan kadınlar aynı ortamda beraber yaşamaktadırlar. -Kadınların karakola yaptığı başvurularda çoğu zaman “zaten bir şey çıkmaz, şikayet etme. Karakoldan şikayetçi olamazsın adliyeye git, görev alanımıza girmiyor, başka karakola git ” tarzında yanlış yönlendirmeler yapılmaktadır. -6284 Sayılı Kanunun “Hakim tarafından alınan önleyici tedbir kararları” başlığı altında bazı maddelerce verilen tedbir kararlarının tekrarlı ihlalinde cezai yaptırım uygulanabilmektedir. Fakat bu cezai yaptırımın tekrarlanan suç olsa bile uygulanmadığı, tedbir kararlarının ihlali sonucu mağdur eden kişinin sadece ifadesine başvurulduğu ve bu haliyle önleyici tedbir kararlarının mağdur eden için caydırıcı olma etkisinin azaldığı açıktır.