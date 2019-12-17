HABER

Diyarbakır’da Beş Ayda 838 Kadın Şiddet Başvurusu Yaptı

17.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yapan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı’na beş ayda 838 kadın başvurdu. Kadınlar en çok psikolojik şiddet gördüklerini söyledi

Diyarbakır’da Beş Ayda 838 Kadın Şiddet Başvurusu Yaptı

Kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yapan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı’na beş ayda 838 kadın başvurdu. Kadınlar en çok psikolojik şiddet gördüklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı ortak çalışma yapmak amacıyla 10 kadın örgütü tarafından kurulan Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, beş aylık şiddet raporunu açıkladı. İnsan Hakları Derneği’nde düzenlenen basın toplantısında açıklanan rapora göre, başvuran 838 kadının, yüzde 85’i yani 720 kadın, psikolojik şiddete maruz kaldığını, yüzde 50’si, yani 422 kadın fiziksel şiddete maruz kaldığını, yüzde 46’sı yani 392 kadın ekonomik şiddete maruz kaldığını, yüzde 38’i yani 321 kadın dijital şiddet ve ısrarlı takip yoluyla şiddete maruz kaldığını, yüzde 23’ü yani 198 kadın ise sosyal şiddete maruz kaldığını belirtti.

Daha sonra söz alan Av. Gurbet Yavuz ise Şiddetle Mücadele Ağı’nın gözlemlerini açıkladı. Yavuz’un açıkladığı sorunlardan bazıları şöyle:

-İstanbul Sözleşmesi gereği, kadına dönük şiddetle mücadele alanında çalışacak kamu personelinin de eğitimli ve uzman kişilerden belirlenmesi gerekliliği yetkililer tarafından göz ardı edilmektedir.

-Sadece barınma sorunu yaşayan kadınlara yönelik, hükümet politikalarında henüz herhangi bir çalışma yürütülmediğinden, kadın konukevleri ve sığınaklarda; yüksek can güvenliği riski taşıyan, şiddete maruz kalmış veya kalacak olmaktan kaynaklı travma yaşayan ve sadece barınma sorunu yaşayan kadınlar aynı ortamda beraber yaşamaktadırlar.

-Kadınların karakola yaptığı başvurularda çoğu zaman “zaten bir şey çıkmaz, şikayet etme. Karakoldan şikayetçi olamazsın adliyeye git, görev alanımıza girmiyor, başka karakola git ” tarzında yanlış yönlendirmeler yapılmaktadır.

-6284 Sayılı Kanunun “Hakim tarafından alınan önleyici tedbir kararları” başlığı altında bazı maddelerce verilen tedbir kararlarının tekrarlı ihlalinde cezai yaptırım uygulanabilmektedir. Fakat bu cezai yaptırımın tekrarlanan suç olsa bile uygulanmadığı, tedbir kararlarının ihlali sonucu mağdur eden kişinin sadece ifadesine başvurulduğu ve bu haliyle önleyici tedbir kararlarının mağdur eden için caydırıcı olma etkisinin azaldığı açıktır.

-Elektronik kelepçe uygulaması kimi şiddet vakalarında olmazsa olmaz bir tedbirken, bunun sadece pilot illerde uygulanmaya devam edilmesi, Diyarbakır yerelinde pratikte karşılığı olmayan bir düzenleme olarak kalmasına yol açmaktadır.

-Hakimler ve savcılar başta olmak üzere tüm ilgili adli personel ve kolluk birimlerinin TCE(toplumsal cinsiyet eşitliği) hakkında yeterli bilince sahip olmaması sorunların temellerinden biri, hatta sorunların çözülememesinin esas sebebidir.

-Boşanma sürecinde olan kadınların toplumsal baskıya ya da karşı tarafın sindirme politikalarına yenik düşerek dosyalardan feragat ettiği çok sayıda durumla karşılaşmaktayız.

-Cinsel saldırı içerikli yargılamaların birçoğunda hem kadının adalete erişim olanakları hem de adli vakaya dönüştükten sonra kadını koruyan ve destekleyen yan tedbirler yetersizdir.

-Yargılamalardan sonuç alamamak, adalete güven ile ilgili sorun yaşamak, adalete erişimde bürokratik engellere takılmak, adli personelin mağdura yaklaşımı, mahkemelerde mağdurun sanık sorgusu yaparmış gibi sorgulanması, istismar dosyalarında çocuğu dinlemelerde ikincil mağduriyetlerin yaşatılması ve suç ile yaptırımı arasındaki orantısızlıklar bu krizin temel nedenleridir. Tek başına hukuki desteğin yetmediği ve kadının şiddetle başa çıkarken çok yönlü desteklenmesi gerekliliği açıktır.

- Tecavüz sonucu oluşan hamileliklerde kürtaj süresi en az 24 hafta olmalı, ‘’savcılık izni’’ talebiyle kürtajın fiilen engellendiği durumlar ortadan kaldırılmalı, kadının beyanı yeterli görülmelidir.

PARTNERCumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu! En çok onlar sevindi...
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltıŞanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Kafe cinayeti şüphelisi adliyedeKafe cinayeti şüphelisi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

Katar'dan önemli açıklama: Türkiye'ye asla...

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

İmamoğlu'ndan İstanbul trafiği açıklaması: Tam bir ömür törpüsü

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

Pervez Müşerref idama mahkum edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

Çok tartışılmıştı! Balıkçılarla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.