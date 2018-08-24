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Diyarbakır'da besiciler kurbanlık satışlarından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:09 | Son Güncelleme

Kurban pazarlarında bayramın son gününe rağmen yoğunluk yaşanırken havyan üreticileri ilgiden memnun kaldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kurban pazarlarında bayramın son gününe rağmen yoğunluk yaşanırken hayvan üreticileri ilgiden memnun kaldı.

Kurban ibadetini son güne bırakan Diyarbakırlılar, Büyükşehir Belediyesince kentin farklı alanlarında kurulan pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların ilgisine sevinen besiciler de akşama kadar çadırlarını kapatmayacaklarını belirtti.

İlçe otogarı karşısındaki pazarda hayvanlarını satışa çıkaran Şeyhmus Çokur, bayramın birinci günü getirdiği 80 küçükbaş hayvanından geriye 15 tane kaldığını söyledi.

Vatandaşların bu yıl kurbanlıklara oldukça fazla rağbet gösterdiğini dile getiren Çokur, şöyle konuştu:

"Fiyatlar geçen seneyle aynı, değişen bir şey yok. Bayramın birinci günü satış pek olmadı çünkü hayvan fiyatlarının düşmesini bekliyorlardı. Bayramın üçüncü günü daha çok satış yaptık. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 700 liradan başlıyor bin 250 liraya kadar yükseliyor. Bugün satılmayan kurbanlıklar elbet sonradan satılır çünkü bu coğrafya hayvancılık bölgesidir. Sonradan adak olarak satılır veya kasaplar satın alır."

300 küçükbaş hayvan getiren Sadık Dalmış ise vatandaşların kurbanlık alımlarını son günlere bıraktığını söyledi.

Vatandaşların bu kadar ilgi göstereceğini beklemediklerini aktaran Dalmış ise şunları kaydetti:

"Bu yıl hayvan satışları süper. Yılın 12 ayı bu işi yapıyoruz. Kimse zarar ettiğini söylemesin. Elhamdülillah satışlar iyi. Etin kilosu geçen sene ile bu sene aynı. Kriz var diyorlar ama yalan. 300 tane küçükbaş hayvan getirdim şu anda 60 tane kaldı. Bunlar da akşama kadar bitmezse yarın veya ertesi gün satarım."

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Diyarbakır kurban bayramı kurbanlık

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