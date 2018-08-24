Diyarbakır'da besiciler kurbanlık satışlarından memnun

"Fiyatlar geçen seneyle aynı, değişen bir şey yok. Bayramın birinci günü satış pek olmadı çünkü hayvan fiyatlarının düşmesini bekliyorlardı. Bayramın üçüncü günü daha çok satış yaptık. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları 700 liradan başlıyor bin 250 liraya kadar yükseliyor. Bugün satılmayan kurbanlıklar elbet sonradan satılır çünkü bu coğrafya hayvancılık bölgesidir. Sonradan adak olarak satılır veya kasaplar satın alır."

300 küçükbaş hayvan getiren Sadık Dalmış ise vatandaşların kurbanlık alımlarını son günlere bıraktığını söyledi.

Vatandaşların bu kadar ilgi göstereceğini beklemediklerini aktaran Dalmış ise şunları kaydetti:

"Bu yıl hayvan satışları süper. Yılın 12 ayı bu işi yapıyoruz. Kimse zarar ettiğini söylemesin. Elhamdülillah satışlar iyi. Etin kilosu geçen sene ile bu sene aynı. Kriz var diyorlar ama yalan. 300 tane küçükbaş hayvan getirdim şu anda 60 tane kaldı. Bunlar da akşama kadar bitmezse yarın veya ertesi gün satarım."

