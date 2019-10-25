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Diyarbakır'da "Beyin Sağlığı ve Felç Farkındalık Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

İl Sağlık Müdürlüğü ve BEYİNDER tarafından düzenlenen toplantıda felç ve beyin sağlığına yönelik bilgilendirme yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) tarafından "Beyin Sağlığı ve Felç Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda felç ve beyin sağlığına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Moderatörlüğünü BEYİNDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Taşkın Duman'ın yaptığı toplantıda BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, inme hastalığında farkındalığın ve ilk müdahalenin önemini belirtti. "Vurgulamak istediğimiz konu bir kere inmeden nasıl kaçınacağız? İnme geçirmemek için nasıl önlemler alacağız. İnme geçiriyorsak ya da bir yakınımız da bu rahatsızlığı bulunan varsa nasıl fark edeceğiz?" diyen Uludüz, inme ve belirtileri ile ilgili bilgi verdi.

Uludüz, Diyarbakır'da iki merkezde inme hastalığına müdahale eden iki birim bulunduğunu, kentin bu konuda şanslı olduğunu aktararak İl Sağlık Müdürüne bu imkanların sağlanması nedeniyle teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Avar da BEYİNDER ile vatandaşları inme hakkında bilgilendirmek için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade ederek "Yaptığımız girişimlerle Dicle Üniversitesinin yanı sıra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de inme merkezi oluşturduk. Artık Diyarbakır'da iki hastane bu yönde hizmet vermekte." dedi.

Vatandaşları olası bir durumda hastaneye ulaşma süresi ile ilgili de bilgilendirdiklerini anlatan Avar, "Bu konuda 112 istasyonlarımızda çalışan personelimize de bilgilendirdik. Bununla birlikte aniden felç geçiren hastalarımızın doğru zamanda, doğru tedaviyle iyileşmeleri için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından BEYİNDER Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Füsun Mayda Domaç, "Beyin nasıl bir organ?", BEYİNDER Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Dilcan Kotan, "Beyin sağlığı nedir?", DÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Abdullah Acar, "Felç geçirdiğimi nasıl anlarım?", Prof. Dr. Mehmet Aluçlu da "Felç tedavi edilebilir bir hastalık mı?" konularında sunum yaptı.

Toplantıya, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Abidin Tüzün, Diyarbakır Halk Sağlığı Başkanı Zülfü Barış Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Baysal, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Hakan Karakaş, vatandaşlar ve hasta yakınları katıldı.

- "İnteraktif oturum

Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Konferans Salonu'nda da "Beyin sağlığımız ve felç" konulu interaktif oturum yapıldı.

Etkinliğe katılan BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, öğrencilerle görüştü, onlara beyin sağlığı hakkında bilgi verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır İnme hastalığı

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