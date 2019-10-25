Diyarbakır'da "Beyin Sağlığı ve Felç Farkındalık Toplantısı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) tarafından "Beyin Sağlığı ve Felç Farkındalık Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda felç ve beyin sağlığına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Moderatörlüğünü BEYİNDER Onursal Başkanı Prof. Dr. Taşkın Duman'ın yaptığı toplantıda BEYİNDER Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, inme hastalığında farkındalığın ve ilk müdahalenin önemini belirtti. "Vurgulamak istediğimiz konu bir kere inmeden nasıl kaçınacağız? İnme geçirmemek için nasıl önlemler alacağız. İnme geçiriyorsak ya da bir yakınımız da bu rahatsızlığı bulunan varsa nasıl fark edeceğiz?" diyen Uludüz, inme ve belirtileri ile ilgili bilgi verdi.

Uludüz, Diyarbakır'da iki merkezde inme hastalığına müdahale eden iki birim bulunduğunu, kentin bu konuda şanslı olduğunu aktararak İl Sağlık Müdürüne bu imkanların sağlanması nedeniyle teşekkür etti.