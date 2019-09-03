Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Diyarbak\u0131r\u2019da bir aile, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n da\u011fa ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia ederek, HDP Diyarbak\u0131r \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 \u00f6n\u00fcnde oturma eylemi ba\u015flatt\u0131. 300 y\u0131ld\u0131r ayakta! Nas\u0131l yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 kimse \u00e7\u00f6zemiyorOtomobil takla att\u0131; ayn\u0131 aileden 5 ki\u015fi yaraland\u0131Cezaevinden firar etti, molotofkokteyli atarak evden \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 e\u015fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc
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