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Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 00:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir eve atılan el yapımı patlayıcı (EYP) hasara yol açtı.

Diyarbakır’da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 15. Sokakta bulunan bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde bulunan kadın ve çocuklar büyük korku yaşadı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Maddi çapta hasara neden olan patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, tedbir amacıyla 112 sağlık ekipleri de hazır bekletildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba uzmanı polislerde patlayıcı maddenin türünü tespit etmek için ev içerisinde ve dışarıda delil çalışması yaptı.

Yapılan çalışmanın ardından patlayıcı maddeyi eve atan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. (İHA)

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