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Diyarbakır’da bir genç ağzından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 01:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 18 yaşındaki bir genç, otomobilinin dağ tarafında ağzından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Diyarbakır’da 18 yaşındaki bir genç, otomobilinin dağ tarafında ağzından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri, 3 şüpheli şahsı ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
- Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Klavuz Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde park halinde bulunan 21 GF 981 plakalı hafif ticari aracın sağ kapısının açık vaziyette olduğu ve önünde bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan şahsi kontrol etti. Şahsın öldüğünün anlaşılması üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Polis ekiplerinin incelemesinde şahsın ağzından pompli tüfekle vurularak öldüğü ve şahsın kimlik kontrolünde ise Bayram Ç. (18) olduğu öğrenildi. Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından Bayram Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet büro amirliğine bağlı ekipler ise olayı şüpheli bularak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar da olayla bağlantıları olduğu iddiası ile 3 şüpheli şahsın ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
Olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme sürüyor

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