Diyarbakır’da bir ilçe diken üstünde

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, park yapılacak bölgeden kopan kayalar, bir mahalleye yuvarlandı. Mahalle sakinleri, panik içerisinde evlerini boşaltmaya başladı.

Çermik ilçesi Kale Mahallesi’nde yapılan park çalışması sırasında kopan kaya parçaları, mahallenin sokaklarına yuvarlandı. Birçok evin bahçesi ile evlerin yakınlarına düşen kaya parçalarını gören mahalle sakinleri, korku dolu anlarla evlerini boşaltmaya başladı. Mahalle sakinleri bölgeye park yapılmasına karşı olduklarını belirtirken, evlerinde diken üstünde kaldıklarını kaydetti. Can güvenliklerinin olmadığını kaydeden mahalle sakinleri, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.

“Park yerine can güvenliği istiyoruz”

Kale Mahallesi Muhtarı Abdullah Karabaş, konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yetkililerden yardım istediklerini belirten Karabaş, can güvenliklerinin olmadığını söyledi. Karabaş, “Dün sabah saat 10.00’da vatandaşlar beni aradı. Hayvanlarını kaleye yaylamaya götürmüştü, beni aradıklarında toprak kayması olduğunu söyledi. Bende gelip yukarıya çıktığımda taşların çatladığını gördüm. İlgili birimleri aradım. Can güvenliğimiz için herhangi kimse gelmedi. Akşam saat 19.30 civarında kayalar çökmeye başladı. Taşlar aşağıya düşmeye devam etseydi hiçbir vatandaş sağ kalmazdı, şimdide gelip mahalleyi boşaltıyorlar. Talebimiz park yerine can güvenliği istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen buranın önlemi alınsın. Herkesin evinin parasını versinler ya da konut yapıp şahıs başına ev versinler” dedi.