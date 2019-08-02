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Diyarbakır’da bir ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çiftçilikle uğraşan iş adamı Adnan Yalınkılıç, yıllardır buğday ektiği tarlada bu kez organik tohum ile üretilmiş sebzeleri yetiştirmeye başladı.

Diyarbakır’da çiftçilikle uğraşan iş adamı Adnan Yalınkılıç, yıllardır buğday ektiği tarlada bu kez organik tohum ile üretilmiş sebzeleri yetiştirmeye başladı. Diyarbakır’da bir ilki gerçekleştiren Yalınkılıç, isteyen vatandaşların tarlaya girip kendi elleri ile sebzeleri toplayarak ücretini ödeyip evlerine götürmelerini sağladı.
Diyarbakır çiftçilikle uğraşan iş adamı Adnan Yalınkılıç, yıllardır buğday ektiği tarlada bu kez organik tohum ile üretilmiş domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz yetirmeye başladı. Yanında çalışan mevsimlik işçiler ile birlikte sebzelerin hasadını yapan Yalınkılıç, arzu eden vatandaşların gelip burada kendi elleriyle de sebzeleri toplayıp alabildiğini söyledi. Yıllardır çiftçilikle uğraştığını belirten Yalınkılıç, “Daha önce bu tarlaya buğday ekiyorduk. Geçtiğimiz yıl belirli illerde tanzim satış noktaları açılınca ve sebze fiyatları çok yüksek olunca bizde vatandaşa hizmet ve ekonomiye katkıda bulunmak üzere böyle bir girişimde bulunduk" dedi.

“Vatandaşlar isterse ürünleri kendileri toplayabiliyor”
Kurduğumuz bu tarlada mevsimlik işçilerin çalıştığını aktaran Yalınkılıç, "Burada tanzim satış noktasına benzer bir satış noktası kurduk yolun kenarında. Vatandaşlar isteyen kendi elleriyle de toplayıp alabiliyor veya biz kendi elimizle toplayıp onlara sunuyoruz. Şuanda bulunduğumuz tarladaki domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ve diğer ürünler organiktir. Diyarbakır’ın göbeğinde böyle bir girişimde bulunduk ve değerlendirelim dedik burayı ve hem bize hem ülke ekonomisine hem de mevsimlik işçilere bir katkısı olsun istedik" diye konuştu.

"Her hangi bir kar gütmüyoruz"
Tohumların organik olarak kendi elleri ile yetiştirdiğini aktaran Yalınkılıç, "Kışın burada kurduğumuz küçük seralarda ürünleri ürettik ve tohumları da toprakla buluşturduk. Şuanda her hangi bir kar gütmüyoruz. Devletin ilgili kurumları bize destek verir ise burada organik üretimi kış aylarında da yapmak istiyoruz ve bu alanda sera kurarak organik üretimi daha da geliştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşlarda organik tarladan memnun
Kendi eli ile domates topladığını belirten Mehmet Nurettin Abatayoğlu ise, "Beton yığınları arasında domates toplayıp eve götüreceğim, Pazara gitmekten ise insan kendi eli ile dokunarak toplaması daha iyidir. Bize böyle bir olanak sağladığı için Yalınkılıç’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk

Diyarbakır’da bir ilk
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