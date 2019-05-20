Diyarbakır'da bir kadın avukat, eşi tarafından vurularak öldürüldü

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 43 yaşındaki avukat Müzeyyen Boylu İssi, Pazar günü akşam saatlerinde eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Çınar ilçesinde avukatlık yapan iki çocuk annesi Müzeyyen Boylu, çocuklarının gözleri önünde 14 kurşunla vuruldu. Müzeyyen Boylu'nun, Diyarbakır'da Alipaşa semtinde aile hekimliği yapan eşi Mesut İssi'ye bir buçuk yıl önce boşanma davası açtığı, ayrı yaşayan çiftin, çocuklarının bir okul etkinliği için bir araya geldiği belirtildi. Eşini öldüren Mesut İssi'nin çocuklarını ailesine bıraktıktan sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Müzeyyen Boylu'nun cenazesi de akşam saatlerinde Çınar'a bağlı Şükürlü Köyü'nde toprağa verildi. Diyarbakır Barosu bir kınama ve başsağlığı mesajı yayımladı: "Her gün bir kadının katledildiği ülkemizde bugün de Diyarbakır'da bir kadın meslektaşımız boşanma aşamasında olduğu bir süreçte katledilmiştir. "Baromuz avukatlarından Av. Müzeyyen Boylu, yaklaşık 1,5 yıldır boşanma davası devam ederken, iki defa Dr. Mesut İssi tarafından öldürülmeye teşebbüs edildiği halde, yargı tarafından korunamayıp bugün çocuklarının gözü önünde Dr. Mesut İssi tarafından 14 kurşun sıkılmak suretiyle katledilmiştir.

"Kadına yönelik şiddetin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin durdurulamadığı günlerden geçiyoruz. Ve bir kez daha bu acı olayla, şiddet uygulayanın eğitimli olup olmamasının kadına bakış açısını değiştirmediğini, toplumsal statü ve eğitim düzeyi değişmeksizin kadın üzerinde tahakküm kuran erkek egemen bir bakış açısının devam ettiğini gördük. Kadın cinayetlerinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılmadığı, yargılamaların adil-etkin yürütülmediği müddetçe bu cinayetlerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Kadına yönelen erkek şiddetini bir kez daha kınıyoruz." https://twitter.com/inisiyatifAmed/status/1130137492190040064 Çiftin boşanma davasını vekilsiz sürdürdüğü öğrenildi. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden birçok avukat Boylu'nun cenaze törenine katıldı. 'Çocukları eşi tarafından kaçırılmış' BBC Türkçe'ye konuşan Diyarbakır Barosu Kadın Hakları ve Avukat Hakları Merkezi yöneticisi Habibe Danışman Deyar, Mesut İssi'nin hem eşine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını gösteren belgelerin mevcut olduğunu söyledi: