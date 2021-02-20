Diyarbakır’da bir kişi başından silahla vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır’da bir kişi kimliği belirsiz iki kişi tarafından başın silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şahısların yakalanması için polis bölgede çalışma başlattı.

Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki kişi ile tartışan S.O.T., şahıslardan birinin belinden çıkardığı silahla ateş edilmesi sonucu başından vuruldu. Olayı gerçekleştiren şahıslar kaçarak izlerini kaybettirirken, durum hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedai altına alınan S.O.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme yaparken kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

