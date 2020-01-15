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  4. Diyarbakır’da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı

Diyarbakır’da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, üzerinde toplam 50 bin 550 liralık sahte banknotlarla yakalandı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eğil ilçesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın, Diyarbakır’da ikamet eden Y.E.’den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

Diyarbakır’da bir kişi, üzerinde sahte 50 bin 550 lira ile yakalandı

Diyarbakır’da bir kişi, üzerinde toplam 50 bin 550 liralık sahte banknotlarla yakalandı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Eğil ilçesinde ikamet eden şüpheli bir şahsın, Diyarbakır’da ikamet eden Y.E.’den temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmek için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Devam eden çalışmalar neticesinde, 14 Ocak 2020 Salı günü Yenişehir İlçesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda, H.U. isimli şahıs sahte paraları sattığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada farklı seri numaralarda, 1 adet sahte 100 Amerikan Doları ile 515 adet sahte 50 lira ve 248 adet 100 lira olmak üzere toplam 50 bin 550 lira sahte banknot ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sahte banknotlar muhafaza altına alınarak Merkez Bankasına gönderilmiş, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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