HABER

Diyarbakır’da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 19:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke’ye (51) çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır’da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke’ye (51) çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

PARTNERYeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!Yeşilçam oyuncusu ünlü şarkıcının annesi çıktı!
Afganistanlı 13 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye köyde bıraktılarAfganistanlı 13 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye köyde bıraktılar
Doktoru darp eden zanlılar tutuklandıDoktoru darp eden zanlılar tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.