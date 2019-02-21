HABER

Diyarbakır’da bir kurumun bahçesinde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kurumun bahçesinde, erkek cesedi bulundu.Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan bir kurumun bahçesinde meydana geldi.

Diyarbakır’da bir kurumun bahçesinde, erkek cesedi bulundu.
Olay, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan bir kurumun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yürüyüş yapan iki kişi, kurumun bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumun görevlilere bildirilmesinin ardından bölgeye giden güvenlik güçleri, yerde yatan şahsın, kurumlarında çalışan H.Ö. olduğunu gördü. 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesinin ardından kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede H.Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik güçleri, olay yerinde delil çalışması yaparken, H.Ö.’nün cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek morga kaldırıldı.
Kurumda şoför olarak çalışan H.Ö.’nün ölüm nedeni ile ilgili polis geniş çapta inceleme başlattı.

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Hasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldüHasta ziyareti dönüşü kaza geçirdi, aynı hastanede öldü
Otomobiliyle kaza yapan Funda, kurtarılamadıOtomobiliyle kaza yapan Funda, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.