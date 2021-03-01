Diyarbakır’da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Diyarbakır’da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Diyarbakır’da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu.
Diyarbakır’da bir soyguncu, tabanca ve bıçakla banka şubesinde soygun girişiminde bulundu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.