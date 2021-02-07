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Diyarbakır’da Bir Yılda 55 Ton Esrar Ele Geçirildi

07.02.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Jandarma ekiplerinin 2020 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirdiği operasyonlarda 55 ton esrar yaklaşık 100 milyon kök kenevir ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin 2020 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirdiği operasyonlarda 55 ton esrar yaklaşık 100 milyon kök kenevir ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2020 yılı boyunca düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. Buna göre geçen yıl yaklaşık 100 milyon kök kenevir, 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucuyu üreten ve satanlar da tespit edildi. Yılın ilk ayında bir kez daha operasyona çıkan jandarma timleri, bu kez uyuşturucu ile bağlantıları olan şüphelilerin peşine düştü. Yılın ilk operasyonunda 31 kişinin yakalandığı açıklandı. Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle; “İki hafta önce ilk dalgası gerçekleştirilen Narko-Terör Tırpan-1 Operasyonunda, Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 31 şüpheliden 19’u tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konulmuştur.”

Operasyonun ikinci dalgası ise Pazar günü yapıldı. Jandarma Komutanlığı, 26 kişinin yakalandığı operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Narko Terör Tırpan Operasyonu’nun ikinci dalgası 07 Şubat 2021 tarihinde, Diyarbakır ve Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde icra edilmiştir. Tırpan-2 operasyonunda; 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla; 26 ayrı adreste yapılan arama sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramada ayrıca; 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi de ele geçirilmiştir.“

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