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Diyarbakır’da biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, geçtiğimiz yıl iki kişinin öldürülmesi olayının faili olan ve biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7 Haziran 2019 Cuma gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyonda, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı belirtildi.Açıklamada, “5 Temmuz 2018 tarihinde Lice ilçesi Yalımlı Mahallesi’nde Remzi Güler ve Mahmut Güler isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olan ve İçişleri Bakanlığının gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Aram Civan kod adlı Osman Gülen ile birlikte toplam 2 terörist, üzerlerinde bulunan 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü ve 196 adet 5.56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir.

Diyarbakır’da biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, geçtiğimiz yıl iki kişinin öldürülmesi olayının faili olan ve biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7 Haziran 2019 Cuma gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü mülki sınırları içerisinde başlatılan operasyonda, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile temas sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, “5 Temmuz 2018 tarihinde Lice ilçesi Yalımlı Mahallesi’nde Remzi Güler ve Mahmut Güler isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olan ve İçişleri Bakanlığının gri renkli terörden arananlar listesinde bulunan sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Aram Civan kod adlı Osman Gülen ile birlikte toplam 2 terörist, üzerlerinde bulunan 2 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü ve 196 adet 5.56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’da biri gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

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