Diyarbakır'da boşaltılan apartmanın sakinlerinden oturma eylemi

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan apartmanın sakinleri, Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yaparak, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki 186'ncı sokakta yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 22 Nisan'da boşaltılan ve 12 ailenin yaşadığı Güllü Apartmanı'nın sakinleri, mağdur olduklarını söyleyip, Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yaptı.

Oturma eylemi yapan apartman sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşmek istediklerini illetti. Başkan Mızraklı ile görüşen grup, oturma eylemlerine son vererek, belediye önünden ayrıldı.

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