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Diyarbakır'da boya deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın bodrum katındaki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Diyarbakır'da boya deposunda yangın

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, apartmanın bodrum katındaki boya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, depoda hasar meydana geldi.
Kayapınar'a bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Özkaynaklar Apartmanı'nın bodrum katındaki boya deposunda, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boya malzemelerinin olduğu depoyu saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Binadaki dairelerde yaşayanlar ise panikle dışarı koştu. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken, yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da boya deposunda yangınDiyarbakır'da boya deposunda yangınDiyarbakır'da boya deposunda yangınDiyarbakır'da boya deposunda yangın

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