Diyarbakır'da bu sezon 40 bin çocuk tiyatroyla buluştu

EDA ÖZDENER - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Coşkun, bu sezon 40 bin çocuğu tiyatroyla buluşturduklarını belirtti. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun Çizmeli Kedi oyununu başkentli miniklerle buluşturan Coşkun, Diyarbakırlı çocukların tiyatroya ilgisini AA muhabirine anlattı. Coşkun, risk altındaki ve terör mağduru çocuklara ulaşabilmek, özellikle Sur, Bağlar ve Şehitlik'teki çocukların tiyatroyla tanışmasını sağlamak amacıyla 3 yıl önce "Tiyatro izlemeyen çocuk kalmasın" projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Tiyatronun eğitici yanından faydalanmayı hedeflediklerini ifade eden Coşkun, "Yılda nerdeyse 35-40 bin öğrenciyi servislerle tiyatroya getirip oyun izlettik, küçük hediyeler verip servislerle evlerine kadar bıraktık. Her yıl ekim ayında sezon açıldığında başladı, mayıs sonuna kadar da devam etti." diye konuştu. Çocuk oyunlarının, geçmişte sadece pazar günleri sergilendiğini dile getiren Coşkun, "Şimdi haftanın 4 günü çift seans çocuk oyunu oynuyoruz, yani 8 seans. Daha çok çocuklara, gençlere hitap eden bir tiyatro haline geldi Diyarbakır. Bunun geri dönüşü de çok güzel oluyor. Çocuklarda inanılmaz bir değişim meydana geldi." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir AVM otoparkında korkunç anlar! Bir anda saldırdılar Sera Gölü bataklığa döndü Ramazan'ın başlamasıyla sahiller turistlere kaldı

- "Ne değişti bilmiyorum ama artık kardeşlerimi dövmüyorum" Coşkun, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatçılarının, 2 yıl önce risk altındaki pilot okullarda drama dersleri de vermeye başladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Çocuklardan birine, 'Sen drama dersi aldın, tiyatroya geldin, hayatında ne değişti?' diye sorulduğunda, 'Ne değişti bilmiyorum ama artık kardeşlerimi dövmüyorum' diye cevap veriyor. Şiddeti yok ettiği, çocukların bilinç altına iyiliği aşıladığı çok açıkça görülebiliyor. Bu da çok önemli bir şey bizim için. Hem Van hem Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun birinci görevi, olabildiğince risk altındaki çocuklara ulaşıp onları doğruya, güzele yönledirmek. Ben buna inanıyor ve bu amaçla çalışıyorum. Gün geçtikçe de başarıya ulaştığımızı görüyoruz. Bu çok mutluluk verici." Coşkun, Diyarbakırlı çocukların tiyatro sevgisinin her geçen yıl arttığına işaret ederek, "Onların bağdaştırıldığı, buluşturulmak istendiği bazı kötü unsurlar çocuklar tarafından artık istenmez hale geliyor ve öteleniyor. Daha çok sanata yönelmeye başlıyorlar. Bu da çok önemli bir şey." diye konuştu.