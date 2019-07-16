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Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil: - "Buğday ve arpada özellikle kıraç yerlerde yüksek verim elde edildi. Verim bu yıl beklentinin üstünde gerçekleşti" - Üretici Musa Arslan: - "Buğdayda dekar başına ortalama 500 kilogram verim elde ettik. Arpada dekar başına yaklaşık 600 kilogram elde ettik. Daha önce böyle bir verim hiç almamıştık"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye'de buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan Diyarbakır'da, bu yıl 3 milyon 300 bin dekardan yaklaşık 1,5 milyon ton, 428 bin dekardaki arpadan ise yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Bahar aylarında aralıksız devam eden yağmurlar dolayısıyla ekinlerin çürümesinden endişe duyan çiftçi, buğday ve arpada beklemedikleri bir verimle karşılaşmanın sevincini yaşıyor.

Tarlanın durumu ve ürün çeşidine göre buğdayda dekar başına 400-600, arpa da ise 400-550 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu sayede yüksek gelir elde edecek.

- "Son 3-4 yıldır iyi verim elde ediyoruz"

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl aşırı yağışın çiftçiyi endişelendirdiğini ve bitkilerde bazı hastalıklara neden olduğunu söyledi.

Delil, bu hastalıklara karşı çiftçinin elinden geldiğince mücadele ettiğini belirterek, bu sayede buğday ve arpadan dekar başına 400 ila 600 kilogram arasında verim alındığını ifade etti.

Özellikle arpada rekoltenin bu yıl çok iyi olduğuna işaret eden Delil, "Buğday ve arpada özellikle kıraç yerlerde yüksek verim elde edildi. Verim bu yıl beklentinin üstünde gerçekleşti. Diğer yıllara nazaran son 4 yıldır iyi verim elde ediyoruz." diye konuştu.

- Gübre, mazot ve ilaçta daha fazla destek beklentisi

Bismil ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Behçet Kaplan da bu yıl 2 bin dekar tarlasında buğday, arpa ve mercimek yetiştirdiğini vurguladı.

Bu yıl mercimekten iyi bir verim alamadıklarını aktaran Kaplan, şöyle konuştu:

"Buğdayda dekara ortalama 400, arpada 500 kilogram verim aldım. Yaklaşık 60 yıldır çiftçilik yapıyorum. Son 3-4 yıldır iyi verim elde ediyoruz. Yaklaşık 7 ay boyunca aralıksız yağmur yağdığı için ekinlerin çürüyeceğini düşünüyorduk. Açıkçası böyle bir verim beklemiyorduk. Allah'a şükür, ekinimizin verimi çok iyi."

Kaplan, gübre, mazot ve zirai ilacın çiftçiye önemli yük getirmeye başladığını, devletten bu konuda çiftçilere daha fazla destek vermesini beklediklerini de söyledi.

Aynı mahallede çiftçilik yapan Musa Arslan ise 3 bin 500 dekarda buğday, arpa ve mercimek yetiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buğdayda dekar başına ortalama 500 kilogram verim elde ettik. Bu yıl bol yağış dolayısıyla çok güzel verim aldık. Arpanın veriminden de memnun kaldık. Arpada dekar başına yaklaşık 600 kilogram elde ettik. Daha önce böyle bir verim hiç almamıştık."

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Anahtar Kelimeler:
arpa Bismil buğday Diyarbakır yüksek verim

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