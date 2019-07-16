Diyarbakır'da buğday ve arpa üreticisini sevindirdi

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da, bu yıl buğday ve arpadan elde edilen yüksek verim çiftçiyi sevindirdi.

Türkiye'de buğday üretiminde üçüncü sırada yer alan Diyarbakır'da, bu yıl 3 milyon 300 bin dekardan yaklaşık 1,5 milyon ton, 428 bin dekardaki arpadan ise yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Bahar aylarında aralıksız devam eden yağmurlar dolayısıyla ekinlerin çürümesinden endişe duyan çiftçi, buğday ve arpada beklemedikleri bir verimle karşılaşmanın sevincini yaşıyor.

Tarlanın durumu ve ürün çeşidine göre buğdayda dekar başına 400-600, arpa da ise 400-550 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu sayede yüksek gelir elde edecek.

- "Son 3-4 yıldır iyi verim elde ediyoruz"

Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cevat Delil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl aşırı yağışın çiftçiyi endişelendirdiğini ve bitkilerde bazı hastalıklara neden olduğunu söyledi.

Delil, bu hastalıklara karşı çiftçinin elinden geldiğince mücadele ettiğini belirterek, bu sayede buğday ve arpadan dekar başına 400 ila 600 kilogram arasında verim alındığını ifade etti.