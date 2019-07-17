Diyarbakır’da Cadde İsmi Tartışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin İyaz Bin Ganem caddesinin adını Dr. İlhan Diken olarak değiştirme kararı belediye ile valiliği karşı karşıya getirdi. Belediye meclis kararını iptal eden valilik caddeye eski adını verdi.

Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan ve kayyum döneminde, Diyarbakır’ı fetheden İslam orduları komutanlarından İyaz Bin Ganem’in adı verilen caddenin ismi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla, bir dönem Tabip Odası başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Dr. İlhan Diken olarak değiştirildi. Kararın ardından caddeye Dr. İlhan Diken Tabelası asıldı.

Ancak belediye meclisinin bu kararı valilikten döndü. Valilik, beş yıl önce geçirdiği kalp krizi ile yaşamını yitiren Dr. Diken’in ‘Terör Suçlusu’ olduğu gerekçesiyle kararı reddetti. Valilikten yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi; ”Konuyla ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda İlhan Diken hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'PKK/KCK Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyette Bulunmak' suçundan işlem yapıldığı ve 'PKK Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek' suçundan hapis cezasına çarptırıldığı tespit edilmiştir. 5393 sayılı yasanın 81. maddesine göre; mahalle, cadde ve sokaklara konulacak isimlerin, 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik’in 24. Maddesindeki “ Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez” hükmüne uygun olması gerektiği açıktır. Bu Meclis Kararı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan, ayrıca İlimiz Diyarbakır'ın İslam'la şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin isminin değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte bir karar olduğundan, Valiliğimizce reddedilmiştir.”