Diyarbakır'da cadde ortasında kavga; çok sayıda gözaltı

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Kentin en işlek caddelerinden olan Ekinciler Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı önlemek için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğun arttığı caddedeki kavgaya karışanları ayırırken polis ekipleri güçlük çekti. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Kavga ekiplerin çabasıyla sona erdirildi. Olaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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